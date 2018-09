Minacciano il corriere con un taglierino, lui urla e li fa scappare

Tentata rapina a un corriere di Sda, ieri pomeriggio in via Emilia Ovest. L’uomo, appena sceso dal furgone per fare una consegna, è stato avvicinato da due sconosciuti che l’hanno minacciato con un cutter. Il corriere ha cominciato a urlare e i rapinatori sono fuggiti. Poche ore dopo è stato rapinato un antiquario in centro.