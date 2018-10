Ha portato via all’Interspar di via Tebaldi quattro bottiglie di Vecchia Romagna, ma è stato bloccato da un addetto alla vigilanza che, con molta fatica, è riuscito a fermarlo fino all’arrivo dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Il malvivente, un cittadino rumeno di 23 anni, già denunciato a luglio per furto all’Esselunga, è stato arrestato per rapina impropria.