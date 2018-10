Questa notte i ladri hanno preso di mira il bar San Marco lungo la via Emilia a Noceto. In particolare i ladri, dopo essersi aperti un varco nel retro dell’esercizio commerciale, hanno saccheggiato i magazzini portando via sigarette, gratta e vinci e la cassa. Indagano i Carabinieri della Stazione di Noceto e della Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore Terme.