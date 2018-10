Due studentesse diciannovenni sono state aggredite, l’altra sera in via Gramsci, da un uomo in bicicletta con un passamontagna in testa che le ha spintonate (anche le ragazze erano in bici) e le fatte cadere. Il rapinatore puntava alle loro borse ma la reazione delle ragazze e le urla di un residente l’hanno messo in fuga.