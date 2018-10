Vende lavatrici online ma è una truffa: denunciato 20enne parmigiano

Un’inserzione esca associata a una e-mail per intavolare la trattativa e ad un conto corrente dove ricevere i soldi e la truffa è servita. In questo modo un 20enne di Parma ha piazzato annunci sui siti di compravendita più cliccati per la vendita (ma solo in apparenza) di lavatrici. Quando sul conto corrente arrivavano i soldi dell'ignaro cliente, il venditore spariva nel nulla senza inviare la merce. Ma dopo la denuncia di una 40enne di Casina, paese dell'Appennino reggiano, i carabinieri hanno denunciato il giovane parmigiano con l'accusa di truffa.