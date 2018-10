Cliente picchiato: licenza sospesa per 7 giorni al Sabor Disco Club

Un cliente del Sabor Disco Club di via Emilio Lepido era stato aggredito nella notte del 23 agosto. Altri episodi violenti erano avvenuti in precedenza. Al termine degli accertamenti di polizia, il questore ha emesso una sospensione per 7 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del circolo privato. Il provvedimento è stato eseguito dalla Divisione di Polizia Amministrativa della questura.

Nella notte del 23 agosto un frequentatore del circolo era stato picchiato da alcune persone; per lui, lesioni guaribili in 15 giorni. Sono stati valutati anche altri due episodi precedenti che avevano messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento del questore era già stato preceduto da altri due, sempre per episodi di violenza: uno nel marzo 2017, che aveva portato alla sospensione dell’attività per 7 giorni, e uno nel marzo 2018, che aveva portato alla sospensione dell’attività per 15 giorni.