Mascherati su un'auto al Barilla Center: la polizia intercetta 4 giovani. "Era uno scherzo"

Fra le 21 e le 22 di ieri al Barilla Center qualcuno ha notato un'auto con a bordo quattro persone mascherate. Avevano la maschera di Anonymous. Pensando che potesse trattarsi di malviventi in procinto di colpire a volto coperto, un passante ha chiamato la polizia. Gli agenti delle Volanti hanno rintracciato la vettura in via Repubblica. Si trattava di quattro ventenni che, hanno riferito, avevano fatto uno scherzo alla fidanzata di uno di loro. Niente malviventi in azione (anzi, i giovani si sono alquanto spaventati) e la vicenda è finita con i ragazzi redarguiti dagli agenti.