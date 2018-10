Una 19enne nomade residente a Modena è stata denunciata per furto aggravato. Ieri la giovane è entrata all'Oviesse di via Emilio Lepido assieme a una donna di circa cinquant'anni. E' poi uscita con abbigliamento e altri oggetti per un valore di 150 euro. La ragazza è stata inseguita da un addetto alla vigilanza e nella fuga ha cercato di disfarsi della merce ma è stata bloccata. E' arrivata la polizia: gli agenti l'hanno denunciata per furto aggravata. E' stato emesso anche un foglio di via dal Comune di Parma, che si aggiunge a quelli relativi ai comuni di Collecchio, Felino e Sala Baganza.