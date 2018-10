Spaccata coi tubi nella notte: rubate 5 moto alla Ktm

Sono arrivati a bordo di un furgone rubato. Poi usando dei tubi hanno sfondato la vetrina del concessionario KTM di via Veroni. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigilantes e gli uomini delle Volanti della Questura ma i tre erano già riusciti a fare sparire cinque moto KTM per un valore di circa 50.000 €. Sono ora in corso le indagini da parte della Squadra mobile.