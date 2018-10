Bottino di cosmetici: la ladruncola è una 15enne

Ladruncola minorenne pizzicata in via Mazzini. 15 anni e residente a Parma, la ragazzina aveva fatto incetta di cosmetici all’interno dell’Oviesse di via Mazzini per una cifra di circa 70 euro. Fermata dalla sicurezza è stata poi condotta in questura dalle Volanti e riconsegnata alla madre. Denunciata invece una 52enne che ha rubato cibo per 100 euro all’Esselunga di via Emilia Ovest.