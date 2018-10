Furto in via Giusti (zona via Reggio) ieri sera: sono stati rubati denaro in contanti e armi. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti in seguito alla segnalazione su tre persone sospette. E' arrivato anche il proprietario dello stabile.

Alcuni ladri si erano introdotti nel locale officina e nell'abitazione che si trova sopra: hanno rubato circa 4mila euro in contanti e quattro armi legittimamente detenute e custodite all’interno di una cassaforte, forzata dai malviventi.

Sul posto sono stati trovati gli arnesi da scasso e un’auto, probabilmente abbandonata dai ladri.