Prendono a schiaffi un filippino per una sigaretta ma vengono denunciato dalle Volanti. È accaduto stanotte intorno alle 2 in via Farini davanti al bar Le Malve. I due, un senegalese e un uomo del Mali, hanno minacciato e schiaffeggiato il filippino, che ha chiamato la polizia. I due nel frattempo ne hanno approfittato per allontanarsi ma le Volanti li hanno intercettati quasi subito in via Bixio. Il senegalese, pluripregiudicato di 30 anni con numerosi alias e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato trattenuto in Questura per essere nuovamente espulso. Denunciato anche l’uomo che era con lui.