Faccia a faccia con i ladri: arrestata una giovane in centro, malviventi in fuga in via Bossi e via Novara

Raffica di furti, soprattutto tentati, in appartamento. In alcuni casi i proprietari delle abitazioni si sono trovati faccia a faccia con i malviventi. In un caso, grazie all'aiuto delle Volanti della polizia, sono anche riusciti a farli arrestare, com'è accaduto stamattina alle 11 in borgo Cocconi, dove una coppia di cinesi si è trovata una ladra in casa. La donna, una nomade croata ventenne, si è data alla fuga portando via un mazzo di chiavi. Ma i proprietari l'hanno inseguita; nel frattempo gli uomini delle Volanti l'hanno intercettata e arrestata.

Ieri sera si sono trovati faccia a faccia con i ladri anche gli inquilini di due appartamenti, in via Bossi e in via Novara. In entrambi i casi, i ladri si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via nulla.



In via Pitagora, invece, un malintenzionato era già su un balcone, quando si è affacciata una condomina e lo ha visto, mandando all'aria il suo piano. Ladri in azione anche in via Lisbona, dove hanno forzato una finestra e, una volta all'interno di un'abitazione, hanno portato via un computer e 500 euro. In via Giuba i malviventi dove sono fuggiti con cinquanta euro. L'attenzione da parte della Polizia, rispetto alla prevenzione dei furti in abitazione, rimane massima, soprattutto in occasione delle imminenti festività.