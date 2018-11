Ruba una borsetta in Ghiaia: giovane ladro inseguito dalla vittima e bloccato dai passanti

Ieri sera intorno alle 22,30 un 27enne italiano, pregiudicato e nullafacente, ha cercato di rubare la borsa a una ragazza in piazza Ghiaia. Approfittando di un attimo di distrazione della giovane, il giovane ha preso la borsa, che conteneva due smartphone, 150 euro, le chiavi di casa e altri effetti personali. Il 27enne è stato rincorso dalla vittima ed è stato fermato da alcune persone attirate dalle grida della derubata. Trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.