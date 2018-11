Continuano le razzie dei topi di appartamento. In poche ore, in diverse zone della città, sono ben otto le case visitate dai ladri. Da via Emilia Est a Vigheffio, dall'Oltretorrente a via Mantova i ladri sono entrati passando dalla finestra in molte abitazioni. Rubati in quasi tutti i casi gioielli e contante. Ed in alcuni casi il bottino supera i 5000 euro. In un caso, un una villetta di via Vincenzo Re, i ladri si sono anche tagliati con un vetro e per cercare tracce sono intervenuti gli uomini della scientifica mentre la polizia indaga per arrivare ai responsabili.