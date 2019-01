Rapinatrice "incallita" evade dai domiciliari: subito riacciuffata

Avrebbe dovuto essere in casa, ai domiciliari dopo l'arresto per rapina impropria avvenuto nel maggio 2017, quando insieme a una complice era entrata in azione al supermercato Carrefour.

Invece, durante i controlli rituali, di lei i carabinieri non hanno trovato traccia. Si tratta di una 41enne nata e residente a Parma, che già nel passato aveva commesso altre infrazioni che hanno comportato l'aggravamento della misura cautelare. I militari sono riusciti a sorprenderla al rientro grazie ad un appostamento e ad arrestarla. Ed ora si attende il rito per direttissima.