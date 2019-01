Avrebbe dovuto essere in carcere a Genova, era a creare problemi al Simply: arrestato

Volanti ancora in azione in via Verdi dove sono intervenute anche domenica nella ex banca trasformata in dormitorio. Ieri pomeriggio, inoltre, gli agenti hanno fermato un nigeriano di 41 anni che aveva appena avuto una discussione con l’addetto alla sicurezza del supermercato Simply. Il nigeriano era molto alterato dal punto di vista psicofisico e gli agenti, appurato che non aveva documenti, lo hanno accompagnato in questura per identificarlo. Qui è emerso che l’uomo doveva essere in carcere a Genova per spaccio di stupefacenti. È stato perciò arrestato e condotto in via Burla.