Polizia allertata dai consiglieri di quartiere: e i pusher scappano abbandonando le dosi

Allertati dal Consiglio dei cittadini volontari (Ccv) del Pablo i poliziotti delle Volanti ieri sera hanno raggiunto piazzale Santa Croce dove stazionavano una decina di spacciatori. Il gruppo, viste le auto della Polizia, si è dato alla fuga per le strade laterali di via D’Azeglio. Gli agenti però in vicolo Grossardi sono riusciti a recuperare diversi involucri con 22 grammi di marijuana e uno di cocaina di cui i pusher si erano appena sbarazzati.

Uno spacciatore è stato denunciato. invece, durante una tappa dei controlli. Mentre lo perquisivano in piazzale Salvo D’Acquisto, quell’uomo richiedente asilo e pregiudicato nigeriano, era molto nervoso. Infatti i poliziotti gli hanno trovato sei grammi e mezzo di marijuana.