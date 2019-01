Violenza sessuale sulla figlia dell'ex compagna: operaio finisce in carcere

I carabinieri della compagnia di Fidenza hanno emesso una ordinanza di custodia cautelare ai danni di un operaio di origine sudamericana ma residente nella zona. L’uomo è stato condannato per avere compiuto atti di violenza nei confronti della figlia minorenne della ex compagna. I fatti risalgono al 2014 e nel 2016 è arrivata la condanna. Da ieri il violentatore si trova nel carcere di via Burla.