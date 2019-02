Un nigeriano irregolare arrestato nella sua abitazione di via Spalato dove i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato 9 grammi di cocaina e 23 di marijuana già pronti per essere ceduti. Il pusher, Ehis Anthony Asuelimen, nigeriano 33enne irregolare sul territorio, era stato segnalato ai poliziotti da alcuni residenti dell’Oltretorrente che l’avevano visto spacciare in viale dei Mille. Al momento della perquisizione, in cui si è stato preziosissimo il cane il fiuto del cane Jago, lo spacciatore ha cercato di fuggire aggredendo i poliziotti e addirittura sputando loro addosso. Una violenza che non ha certo scoraggiato gli agenti che lo hanno arrestato.