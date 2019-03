I corrieri di cocaina ed eroina si rifornivano in Umbria: due arresti a Parma (16 in totale)

Una vasta operazione antidroga, denominata "Blach Channel", è stata messa a segno dai carabinieri della Compagnia di Assisi: 16 persone sono state arrestate, delle quali due a Parma. I militari hanno sgominato una banda di nigeriani. La cocaina e l'eroina arrivavano dall'Olanda a Napoli e da qui in Umbria (i corrieri partivano da Perugia), per poi essere smerciata in tutta Italia. Oltre a Perugia, Assisi e Spoleto, sono coinvolte Parma, Reggio, Modena, Prato, Treviso e Metaponto.

L'indagine è iniziata nel 2016, dopo un sequestro di un modico quantitativo di droga. Da Parma e da altre città emiliane partivano corrieri che andavano in Umbria a prendere gli stupefacenti, che venivano pagati in anticipo attraverso carte Poste Pay intestate a terzi. Nell'ambito dell'indagine era stata arrestata una nigeriana proveniente da Parma, con 26 ovuli termosaldati in cellophane con 294 grammi di eroina. In totale è stato sequestrato un chilo e mezzo di eroina.