Scienza rosa, storie di donne eccezionali

Un libro che aiuta a superare gli stereotipi di genere. Un viaggio alla scoperta di scienziate che hanno fornito un contributo determinante all’umanità con le loro ricerche e le loro scoperte. Un invito ad avere coraggio. E, soprattutto, a credere nei sogni. Da qualche giorno è approdato in libreria «Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate» (Editoriale Scienza, 208 pp., 18,90 euro), in occasione dei 15 anni della collana «Donne nella scienza». Al centro dell’opera, consigliata dagli undici anni, ci sono quindici figure femminili. Da Rita Levi Montalcini a Rosalind Franklin. Da Hedy Lamarr a Laura Conti. Che cosa le accomuna? Una grande passione. Una tenacia formidabile. E, ovviamente, eccezionali successi. Scritto da Vichi De Marchi e Roberta Fulci, illustrato da Giulia Sagramola, il volume svela storie da scoprire e da gustare.

Come quella di Sophie Germain che, via lettera, si finge un uomo per riuscire a dialogare con i grandi matematici di fine Settecento. O, ancora, come quella di Margaret Mead che, nel 1925, poco più che ventenne, studia le adolescenti dell’isola di Samoa. Interessante, poi, la vicenda di Wangari Maathai, africana, che ha vinto il Nobel per la pace: per combattere la deforestazione, ha mobilitato le donne delle popolazioni locali. Il suo «Green belt movement» rappresenta un modello di cambiamento dal basso.

Il libro prosegue una collana di successo, «Donne nella scienza», che raggiunge nel 2018 il traguardo dei 15 anni.

Un’iniziativa editoriale tutta in rosa: ogni volume è scritto e illustrato da donne. Le narrazioni sono in prima persona. Il ritratto è completo: c’è la carriera professionale, ma non mancano le vicende familiari, tra scoperte e successi, ma anche emozioni, difficoltà e speranze. Volumi sono stati dedicati, in questi anni, a personaggi del calibro di Marie Curie, Margherita Hack, Eva Mameli Calvino, Mary Leakey, Ada Byron e Temple Grandin. Da segnalare «La trottola di Sofia», dedicato alla matematica Sofia Kovalevskaja.