Labirinto della Masone: al via il 7 aprile le "Autorevoli cene"

Un filo d’Arianna per addentrarsi, più che per uscire, sarà quello srotolato nei prossimi cinque sabati dal Labirinto della Masone, il parco culturale di Franco Maria Ricci a Fontanellato: al via sabato 7 aprile la seconda edizione delle 'Autorevoli Cenè del bistrò dello chef Massimo Spigaroli, prodotta da Video Type Agency. La formula mantiene il format di una cena letteraria che attraversa gli spazi interni del Labirinto unendo grandi nomi del panorama culturale. Nell’edizione primaverile si specchierà ancora il mondo con le sue crisi e i suoi lati oscuri.

Ad aprire la nuova stagione sarà il giallista Alessandro Robecchi, che si muoverà tra satira, musica e indagini: Robecchi è capace di far ridere e di catturare i lettori, ma ha scritto per Il manifesto, è stato una delle firme di Cuore, direttore di Radio Popolare e critico musicale per L’Unità ed è autore degli spettacoli di Maurizio Crozza; l’ultimo romanzo, "Follia maggiore", racconta dalla sua Milano la crisi del ceto medio, quella che ha colpito più silenziosa e ha creato fragilità difficili. Protagonista della cena del 14 aprile sarà invece una pagina indimenticabile dello sport: Federico Buffa e Alessandro Nidi entreranno nella leggenda di Jesse Owens. Poi Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi, sabato 21 aprile, saranno sulle tracce dei mostri del XXI secolo: i rampage killer, gli "assassini del furore", stragisti di scuole, piazze e locali che colpiscono per motivi religiosi, razziali o politici. Insieme, lo scrittore noir e il criminologo proveranno a raccontare cosa li muove e perchè stanno crescendo, nel mondo, in maniera esponenziale.

Un’altra leggenda, ricostruita con una puntigliosa indagine storica, sarà la proposta del 28 aprile: la collana dello scandalo di Maria Antonietta, il gioiello che contribuì più di tutto a distruggere l’Antico Regime, è al centro dell’ultimo romanzo di Brunella Schisa. Francesca Dosi, insieme all’autrice, racconterà perchè il gioiello reale è anche il cuore della prima fake news della storia. Il 5 maggio sarà il profumo il tema dell’ultima Autorevole Cena: insieme a Giovanna Zucconi, imprenditrice di essenze nelle colline piacentine, il sabato si riempirà di note di elicriso e di lavanda, ma anche di arte, pagine di letteratura e resilienze.