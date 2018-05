'68 - Cinquant'anni da quel maggio: le iniziative

Il Comune di Parma promuove uno speciale programma di appuntamenti in occasione dei cinquant’anni dal Sessantotto con cui si vuol proporre un’analisi culturale, sociologica e storica di un anno cruciale per la storia mondiale e una riflessione su cosa ne resta oggi.

Il ricco calendario è stato presentato questa mattina in conferenza stampa alla presenza dell’assessore alla Cultura Michele Guerra e da Marco Minardi, direttore dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea di Parma, e Marco Adorni per il Centro Studi Movimenti che hanno collaborato nella realizzazione del calendario.

Il programma comprende incontri, letture, concerti, proiezioni di filmati, visite guidate ai luoghi del Sessantotto a Parma, si rivolge sia a chi ha vissuto in quegli anni di profondi cambiamenti, sia alle nuove generazioni che vivono di riflesso ciò che ne è scaturito.

Tra le iniziative proposte sabato 19 maggio, alle ore 17 a Palazzo del Governatore, “Sessantotto: passione e rivolta”: un incontro a più voci con Paolo Flores d’Arcais, Sveva Casati Modignani, Irena Grudzińska Gross, Lea Melandri, Paolo Sollier.

L’evento, promosso in collaborazione con la rivista MicroMega, propone testimonianze di persone che appartengono a generazioni diverse, con differenti posizioni verso il Sessantotto, sia quelle di allora, sia quelle attuali. Diverse angolazioni esistenziali con cui quel movimento fece irruzione e lasciò il suo segno. Si evita così la disputa sulla sconfitta o i successi del Sessantotto e si cerca di capire, attraverso «vissuti» tra loro diversi, come in ciascuno influirono e confluirono gli elementi politici, culturali, di cambiamenti nei costumi, di scoperte emotive e personali, che ancora oggi spingono a ricordare quegli anni, con gradi diversi di adesione o di rifiuto.

La sera di venerdì 1° giugno, alle ore 21 a Palazzo del Governatore, il noto opinionista e giornalista Giampiero Mughini, a partire dal suo recentissimo libro “Era di maggio. Cronache di uno psicodramma” - appena uscito per Marsilio Editori - racconterà al pubblico il suo Maggio francese, con le sfumature, le illusioni, i sogni, gli errori che contraddistinsero quello che non fu un ‘evento unico’ ma un mosaico di esperienze e vissuti personali tra loro intrecciati.

In piazzale Inzani, nell’ambito del progetto “68 Digitale”, il Centro Studi Movimenti presenterà, a partire dal proprio archivio, due momenti di letture e immagini dedicati il primo alla conquista dei diritti (venerdì 18 maggio, ore 21) e il secondo alla protesta giovanile (giovedì 31 maggio, ore 21). Mercoledì 6 giugno, a partire dalle 21, il Centro Studi Movimenti, in collaborazione con Rete regionale degli Istituti della Resistenza in Emilia Romagna nell’ambito del progetto Il 68 lungo la via Emilia, inviterà il pubblico ad una speciale visita guidata ai luoghi del Sessantotto a Parma.

All’interno del progetto di ricerca storico sugli anni Sessanta a Parma dell’ISREC si terrà martedì 29 maggio, alle ore 18, al Palazzo del Governatore l’incontro “Raccontare per la storia. 68 a Parma” con letture, musica e filmati di approfondimento sugli anni Sessanta e sul ’68 a Parma.

A partire da venerdì 18 giugno la Casa della Musica proporrà “La Musica Ribelle - La Musica e il ’68. Incontri, Concerti e Immagini” una rassegna di spettacoli e incontri realizzata in collaborazione con il Conservatorio “Arrigo Boito” e il Barezzi Festival.

Infine, ad arricchire ulteriormente il programma, saranno, sabato 16 giugno e venerdì 20 luglio, due momenti di lettura proposti dalla Libreria Diari Di Bordo.

Tutti le iniziative sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

1968. Cinquant’anni da quel maggio è realizzato in collaborazione tra Biblioteche del Comune di Parma, Casa della Musica, Centro Studi Movimenti di Parma, Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea di Parma, Conservatorio Arrigo Boito, Barezzi Festival, MicroMega, Marsilio Editori, Cooperativa La Bula e Libreria Diari di Bordo.

Programma