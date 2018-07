Guareschi fotografo, uno sguardo in bianco e nero: mostra dal 20 luglio a Cervia

Una selezione di foto in bianco e nero scattate da Giovannino Guareschi, scelte tra un migliaio di quelle autografe realizzate dal 1935 agli anni Sessanta, saranno esposte dal 20 luglio al 30 agosto sul lungomare Gabriele D’Annunzio di Cervia.

Le tante immagini realizzate dal celebre autore della saga di Don Camillo e Peppone sono conservate, come i disegni, nell’archivio di Roncole Verdi e disponibili online in Imago, catalogo web di opere cartografiche e grafiche. L'archivio, curato dai figli di Guareschi, Carlotta e Alberto, è aperto al pubblico e consultabile nella casa che lo scrittore volle erigere di fianco a quella natale di Giuseppe Verdi.

Tra le foto, stampate su venti pannelli, anche autoscatti con autoritratti, giocati sulla cifra del grottesco in età giovanile ed in seguito proposti in istantanee ricche di elementi connotativi: libri, la macchina per scrivere, pile di giornali, matite e pennelli. La mostra è promossa dall’Istituto beni culturali dell’Emilia-Romagna.

