Diari di bordo raccoglie libri per Sant'Egidio: #unlibroinsospeso

Nei giorni scorsi la libreria Diari di Bordo, in borgo Santa Brigida, ha presentato l’iniziativa solidale dell’estate: un libro sospeso per la Comunità di Sant’Egidio. Per tutta l'estate sarà possibile sospendere un libro per creare una biblioteca per la Comunità presente a Parma da quasi 30 anni.

Antonello Saiz ha lanciato un appello: aiutiamo le librerie indipendenti e diffondiamo la cultura creando biblioteche per far sì che tutti si possano appassionare alla lettura. A fare da testimonial all'iniziativa è stata scelta Alessandra Cinque, non solo per il suo libro, «La mia risposta», ma soprattutto per il suo essere una ragazza non vedente e affetta da tetraparesi spastica che con la scrittura ha superato i suoi limiti.