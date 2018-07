Da "Tutti matti per Colorno" alla Festa della musica: finanziati 29 progetti in provincia di Parma

Dalla cultura popolare, all’arte contemporanea, da iniziative per sostenere i giovani talenti a quelle per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. La giunta regionale sostiene con 3 milioni e 124 mila euro 274 progetti di soggetti pubblici e privati, circa il 92% delle domande presentate (298), 50 in più rispetto allo scorso anno.

E’ l’esito del bando della Regione Emilia-Romagna a sostegno di progetti e iniziative di promozione culturale in attuazione della legge regionale 37 del 1994, che ha come obiettivi prioritari favorire il recupero e la valorizzazione della cultura popolare, della storia e delle tradizioni locali e di altre culture, e allo stesso tempo sostenere la realizzazione di progetti di promozione dell’arte contemporanea, della creatività giovanile, valorizzando i nuovi talenti e sostenendo la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Altro obiettivo importante è quello di promuovere la realizzazione di progetti integrati, favorendo l’aggregazione tra i vari soggetti del territorio.

A questi finanziamenti si aggiungono circa 400mila euro destinati a sostenere le attività promosse dai Comuni capoluogo dal 7 al 14 ottobre nell’ambito della Settimana della cultura in Emilia-Romagna “Energie Diffuse”, in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale. L’ammontare complessivo delle risorse regionali destinate al settore della promozione culturale nel 2018 sale quindi a 3 milioni e 494mila euro.



Sono 29 i progetti finanziati in provincia di Parma, a cui vanno 279mila euro. Di questi 22 sono stati proposti da associazioni (finanziati con 171mila euro) e 7 da Comuni e Unioni (108 mila euro). Tra le associazioni vi sono: “Tutti matti per Colorno” di Parma (con l’iniziativa omonima finanziata con 20mila euro), il “Forum Solidarietà” sempre di Parma (Festa multiculturale 2018, 15mila euro) e “Sentieri dell’arte” di Berceto (“Estate culturale museo Piermaria Rossi” 2018, sostenuta con 12mila euro). Tra le iniziative istituzionali troviamo il Comune di Parma (“Festa della Musica 2018”, con 35mila euro), il Comune di Roccabinaca (“Giovannino Guareschi e il suo grande mondo piccolo”, con 25mila euro) e il Comune di Colorno (“Festival della lentezza, finanziato con 15mila euro)

Scheda: i progetti finanziati in provincia di Parma

La scheda di sintesi