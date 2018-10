"Fate il vostro giallo": gusto e cultura alla Corale Verdi con Lucarelli, Varesi, Manzini e Pulixi

Dal 25 ottobre al 4 dicembre seduti a tavola saranno vittima, colpevole e detective. Aprirà “Fate il vostro gioco” di Antonio Manzini il poker di piste poliziesche che animeranno l’autunno della Corale Verdi. Una nuova proposta di Sinapsi Group e Libreria Voltapagina che porterà quattro protagonisti del genere più amato e popolare della letteratura nel circolo culturale del Parco Ducale. Quattro commissari, quattro romanzi appena usciti, quattro scrittori alle prese con gioco d’azzardo, con delitti nel buen retiro d’Appennino, immersi nella storia che si srotola nei giorni caotici di quel ’43 in cui l’Italia si è liberata dal giogo fascista per passare bruscamente all’occupazione tedesca, in una spirale di ricatti tra gangs nella Milano che non dorme mai. Nessuno sconto ai personaggi, la cronaca e la storia a fare da sfondo a commissari diventati presenze confidenziali grazie al piccolo schermi, scrittori di primo piano che potranno essere ascoltati tra un piatto di tortelli e un bicchiere di malvasia. Corale Verdi apparecchia ancora la tavola cercando un’atmosfera nuova: un’atmosfera che sappia dare il calore delle vecchie osterie rumorose, insieme a un momento riflessivo sulla società che ci sta intorno. Perché il giallo è proprio questo: entrare in una storia avvincente per capire i meccanismi del male, per illuminare quello che non va.

Antonio Manzini giovedì 25 ottobre alle 21, con il giornalista Luca Pelagatti, affronterà il tema della ludopatia e racconterà di come Rocco Schiavone (Marco Giallini sarà il protagonista di una nuova serie Rai a partire dal 17 ottobre) sta attraversando un’incrinatura importante della sua vita.

Venerdì 23 novembre sempre alle 21 sarà la volta del Commissario Soneri. Gioca in casa la Corale con il giallista parmigiano Valerio Varesi e “La paura dell’anima”. Il suo nuovo romanzo non vuole solo scoprire i colpevoli, ma soprattutto raccontare i mali di una comunità. Ne parlerà con lui il giornalista Rai Luca Ponzi.

Il 30 novembre alle 18 la bibliotecaria volontaria Vanja Passerini presenterà Piergiorgio Pulixi considerato la voce under 40 più brillante del noir italiano. “Lo stupore della notte” e la sua commissaria Rosa Lopez alzeranno il velo sul lato oscuro delle strutture di pubblica sicurezza. Il programma si concluderà martedì 4 Dicembre alle 21. Il padrone di casa sarà Carlo Lucarelli che, con Margherita Becchetti storica del Centro Studi Movimenti e Simone Metalli della Bottega Finzioni di Bologna. Portata principale per i commensali le atmosfere di quell’Italia che, oltre 70 anni fa, che cercava di uscire dalla guerra.

Per info e prenotazioni:

E-mail: eventi@sinapsigroup.com mail: info@voltapaginaparma.it

tel: 370-302 6379 Bookshop a cura di Voltapagina Parma. (costo delle cene 28 euro)