"Dall'Espressionismo alla Nuova oggettività'': 40 opere al Palazzo del Governatore

Sono circa 40 le opere che saranno esposte al Palazzo del Governatore di Parma dal 10 novembre al 24 febbraio nella mostra «Dall’Espressionismo alla Nuova oggettività. Avanguardie in Germania», a cura di Lorand Hegyi e Gerhard Finckh, organizzata da Solares Fondazione delle Arti in collaborazione con il Von Der Heydt Museum di Wuppertal.

Presenti i maggiori rappresentanti di questa corrente artistica che si è sviluppata in Germania nei primi del Novecento, da Kirchner a Nolde, da Jawlensky a Macke, da Kandinskij a Marc. Il percorso espositivo parte da alcuni capolavori provenienti dalla cerchia dei gruppi di artisti del 'Die Bruckè a Dresda e del 'Der Blaue Reiter' a Monaco, e di 'Der Sturm', rivista berlinese, e prosegue negli anni del primo Dopoguerra, che vedono sorgere una nuova visione estetica rappresentata dal movimento della Nuova oggettività.

L’esposizione è stata inserita tra gli eventi dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018 coordinato dal Mibac.