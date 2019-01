Visite guidate ogni sabato: due percorsi per scoprire Maria Luigia

Il Museo Lombardi propone per ogni sabato dei prossimi due mesi due nuovi percorsi per scoprire la duchessa più amata dai parmigiani, premiando i visitatori che si faranno incuriosire dalle visite guidate: con lo stesso biglietto ridotto sarà infatti inclusa la possibilità di accedere anche alle collezioni permanenti.

Il nuovo ciclo di visite guidate è stato suggerito dal grande interesse sollevato dall'esposizione dei Monumenti e Munificenze di Maria Luigia: grazie al Comodato concesso dalla "Gazzetta di Parma" sono infatti esposti presso il Museo gli acquerelli originali delle tavole realizzate per il volume del 1845 che riunisce e descrive con testo e immagini le tante opere pubbliche realizzate sotto il governo dell'Asburgo, molte delle quali ancora oggi visibili. Le vedute, realizzate da diversi artisti parmigiani e divenute col tempo luoghi simbolo dell'immaginario collettivo, furono poi litografate a Parigi e supervisionate dal conte di Bombelles, terzo marito di Maria Luigia, che intendeva in questo modo lasciare un tangibile ricordo dei tanti interventi della duchessa a favore dei propri sudditi.

Questi appuntamenti si intrecciano alle visite che già dallo scorso dicembre, epoca dell'inaugurazione della mostra "I volti di Maria Luigia", permettono di avvicinarsi allafortuna iconografica della duchessa attraverso i tantissimi ritratti a stampa che di lei furono realizzati, e che presentano fattezze e caratteristiche molto più variegate della ritrattistica ufficiale.

La partecipazione ad ogni visita (€ 3,00) permette anche l'accesso alla collezioni permanenti.

Queste le date in programma, con partenza alle ore 10.30:

Visite guidate "I Monumenti di Maria Luigia":

- sabato 2 febbraio

- sabato 16 febbraio

- sabato 2 marzo

Visite guidate “I volti di Maria Luigia”:

- sabato 9 febbraio

-sabato 23 febbraio

- sabato 9 marzo

- sabato 23 marzo