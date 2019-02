La dolce vita sfiorita Gli ultimi giorni della diva Anita Ekberg

Per tutti Anita Ekberg è la bellissima protagonista del film «La dolce vita» che si immerge nella fontana di Trevi. Ma com'era la diva da anziana, negli anni trascorsi in anonimato in una casa di riposo a Rocca di Papa, fuori Roma? Com'erano le sue giornate, i suoi pensieri, le sue angosce prima della morte, avvenuta nel gennaio 2015?

Alessandro Moscè immagina tutto questo in un suggestivo e anomalo romanzo: «Gli ultimi giorni di Anita Ekberg».

Il presente è fatto di dolori fisici e problemi di salute ma anche di un dolore che viene da dentro. Quella che fu un'icona di bellezza oggi è una signora a tratti un po' brontolona, che ha imparato a fare le carte e a volte nutre irrequiete speranze di fuga.

L'anziana Anita Ekberg ama ricordare (a volte sognare) ciò che è stato. Scrive alcune memorie in un quadernone, diventato una sorta di diario idealmente rivolto a Federico Fellini. Riemergono alcuni personaggi noti. Ed ecco che il lettore è catapultato in uno dei suoi incontri (all'epoca chiacchierati) con Gianni Agnelli, in un dialogo con il poeta Salvatore Quasimodo o magari dietro le quinte de «La Dolce Vita». Ritorna spesso, sebbene lei desideri essere ricordata anche per altri film. E poi Fellini: Anita immagina di incontrarlo nell'aldilà, un dolce pensiero (o incontro...?) ricorrente, che le dà sollievo. Attraverso i suoi ricordi, i personaggi emergono con i loro vizi e le virtù.

I chiaroscuri sono un motivo ricorrente del romanzo di Moscè. La casa di riposo, ad esempio: può essere un ambiente triste, ma persino lì si possono scoprire personaggi e storie interessanti o addirittura inquietanti misteri da risolvere. L'anziana Ekberg fa amicizia con Adriano Pellegatti, un giovane giornalista che ogni tanto va a trovarla a Rocca di Papa. Non fa interviste: gli basta parlare con la grande Anita, che mette a nudo i suoi problemi quotidiani. Una notte qualcuno bussa alla porta di Anita: è un'altra ospite della casa. Le chiacchiere fra due anziane insonni si trasformeranno in un ricco spaccato di grande Storia intrecciata a gioie e dolori della vita quotidiana. Capita che al tavolo con la Ekberg sieda un prete un po' filosofo e un po' amante dell'alcol. Capita che si scopra come una normale anziana abbia un passato da lucciola, con addirittura un ministro fra i clienti più affezionati e coccolati. E così via... Come in un film, Moscè racconta sapientemente questo periodo di vita della diva tra inquadrature sul presente, flashback sui fasti del passato e le idee su un futuro. A tinte fosche ma non del tutto, perché persino nella morte potrebbe esserci un finale non del tutto amaro.