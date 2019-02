Happy Days, coriandoli d'America

Ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna...» cantava Lucio Dalla. Ed era vero: sulla nostra coscienza collettiva incombevano il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. C'era bisogno di evadere dall'orribile quotidiano, fatto di crisi economica, di pantano politico e di terrorismo. Niente di meglio di una quotidiana immersione nella finzione. Edificante, divertente, leggera, con il lieto fine garantito. Happy Days, uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 1974 (compie in questi giorni i suoi primi 45 anni) ci ha avvicinato all'America, o almeno al suo volto romantico e nostalgico. Sui nostri schermi arrivò nel dicembre del 1977.

L'appuntamento, imprescindibile per milioni di telespettatori, arrivava puntuale prima del tg della sera, e nei palazzi e nelle strade di provincia e di città risuonavano vivaci le note della sigla. Tutti invitati a casa Cunningham, a Milwaukee, per condividere la quotidiana avventura.

Divano a fiori, famiglia unita (quanta tenerezza quei battibecchi in salotto tra Marion e Howard). Richie, bravo ragazzo, impacciato nelle vicende sentimentali ma ottimo cantante. La sorella Joanie detta «sottiletta». Gli amici, il maldestro Ralph Malph e il goffo Warren «Potsie» Weber. I primi amori, le feste, il culto dell'amicizia, il college, i segreti e le bugie. Una fotografia in movimento degli adolescenti che tra gli anni Cinquanta e Sessanta diventavano grandi. E, come sottofondo, il rock 'n' roll.

E poi Fonzie, concentrato di simboli a stelle e strisce: il giubbotto alla James Dean (ma qui il giovanotto è solo bello e mai dannato), la motocicletta, il pugno leggero che accende magicamente il jukebox, le schiere di ragazze che fanno la fila per contendersi un suo bacio. I suoi «hey» e «wow», il pollice alzato in segno di approvazione. I telefilm sono coriandoli colorati che portano nelle case le atmosfere del sogno americano, senza traccia di effetti speciali.

Il creatore della serie è Garry Marshall, regista specializzato in prodotti di qualità e di larghissimo consumo. Newyorkese discendente da immigrati italiani, sarà lui, nel 1990, a confezionare un'altra favola destinata a restare nella storia, Pretty Woman.

I Settanta, negli Stati Uniti, sono un periodo difficile. C'è la guerra del Vietnam, c'è l'inflazione. E c'è bisogno di evadere dal presente. Nel 1970 la Abc incaricò Marshall di realizzare una fiction per giovani e famiglie. Lui, autore già affermato, dopo qualche tentennamento accetta. E dà vita alla famiglia Cunningham, realizzando una puntata sperimentale di mezz'ora, «A new family in town», con Ron Howard e Marion Ross già al loro posto e con Howard Cunningham interpretato da Harold Gould. E' un fiasco, l'operazione viene accantonata. Passa qualche anno e tutto cambia: sale improvvisa la febbre del revival, a teatro imperversa «Grease», al cinema «American Graffiti». Marshall torna sul vecchio progetto, inserisce alcuni argomenti all'inizio assenti, come le bande giovanili, sempre in versione «morbida». Il risultato è dirompente, sono i «Giorni Felici» che ipnotizzano il pubblico di mezzo mondo.

Con il passare del tempo (undici le stagioni ufficiali) l'ispirazione si affievolisce. E Happy Days diventa oggetto di culto: blog dedicati, fan club che fioriscono ovunque, musei che ne collezionano i cimeli. A Milwaukee, patria dei Cunningham, è stata realizzata addirittura una statua in bronzo di Fonzie. E le annate d'oro imperversano su dvd e pay-tv. La vena originale è inesorabilmente esaurita, ma non si sa mai. «Tanto Arnold (forse) riapre, prima o poi...».

UNA VITA NEL SEGNO DI FONZIE

Henry Franklin Winkler (nato a New York il 30 ottobre 1945), dislessico ed estroso, fa l'attore, il regista e il produttore cinematografico. Ma rimane conosciuto in tutto il pianeta come Arthur Fonzarelli.









RICHIE E' DIVENTATO GRANDE

Ron Howard, l'ex ragazzino impacciato Richie, è rimasto un attore ma è soprattutto diventato un celebrato regista. Ha diretto tra l'altro «Cocoon», «Apollo 13», «A Beautiful Mind» e, nel 2013, «Rush».

IL SORRISO DI MARION

Marion Ross (nata nel 1928), resta universalmente conosciuta come la signora Cunningham. Protagonista di innumerevoli film e telefilm, nel 2010 ha recitato anche nella serie «Grey's Anatomy».

Rock Around the Clock

La sigla della prima stagione era «Rock Around the Clock», del 1955, di Bill Haley and his Comets.

In seguito divenne «Happy Days», brano scritto da Charles Fox e Norman Gimbel e cantato da Jimmy Haas e dalla band Ron Hicklin Singers. In entrambi i casi i pezzi scalarono le classifiche.

