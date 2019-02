Parti per un museo? FlixBus fa lo sconto

Un weekend al museo? A Milano o ad Ancona? FlixBus vi fa lo sconto. Per valorizzare il nostro patrimonio culturale FlixBus avvia una speciale collaborazione con musei selezionati, per consentire a chi viaggia in autobus sabato 23 e domenica 24 febbraio di fruire esperienze eslcusive e a prezzi agevolati.

Milano: workshop di disegno a prezzi agevolati per aspiranti fumettisti a WOW Spazio Fumetto dove si potrà usufruire di una riduzione del 10% sul costo di iscrizione al workshop Crea il tuo albo illustrato (domenica 24, 10-17) previa esibizione di biglietto FlixBus datato 23 o 24 febbraio. Prenotazione, obbligatoria, a edu@museowow.it. Non solo: a chi raggiungerà Milano in FlixBus il 23 o 24 febbraio è riservato uno sconto del 20% sulla mostra 15 Years of Magix. Milano si raggiunge senza cambi da Parma fino a tre volte al giorno.

Ancona: al Museo Omero sconti sui libri in vendita al bookshop. I visitatori potranno accedere a un percorso multisensoriale all’avanguardia composto da 150 lavori, tra sculture e modellini architettonici. Già da giovedì 21 chi raggiunge Ancona in FlixBus potrà usufruire di uno sconto del 20% su vari libri in vendita al bookshop fino al 24 febbraio. Per la Giornata Nazionale del Braille, inoltre, il 21 febbraio dalle 18 si potrà assistere a un concerto al buio gratuito presso la sala conferenze del Museo. Ancona si raggiunge da Parma fino a cinque volte al giorno.