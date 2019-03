Ravera, Fiorello e Cereda, le scrittrici di "Marzo è donna!"

Si è aperto il programma letterario in rosa della Corale Verdi.

Il 17 marzo sarà un'autrice siciliana ad arrivare alla tavola della Corale Verdi. Alle 21 la cena vedrà protagonista il nuovo romanzo di Catena Fiorello "Tutte le volte che ho pianto". Il suo ultimo romanzo affronta la storia della quasi quarantenne Flora e della sua svolta esistenziale. "Il pianto ci può staccare dagli eventi che ci tengono legati al passato. Bisogna seppellire le cose che ci fanno male." Il romanzo di Catena invita, soprattutto alle donne, ad avere il coraggio di fare certi funerali. La serata sarà un racconto corale, una cena di confidenze e promesse, perché ogni incontro letterario di Catena Fiorella coinvolge il pubblico, lo mette in contatto diretto con un'autrice che è anche conduttrice televisiva e, come i fratelli, ha il dna della mattatrice.

Il primo giorno di primavera, il 21 marzo, ospiti saranno Lidia Ravera e Mara Pedrabissi che porteranno in tavola il sequel di "Porci con le ali". "L'amore che dura" è la resa dei conti con i movimentati anni 70, con l'amore adolescente scoperto insieme, con la chimica dei corpi. Dove sono oggi Emma e Carlo? Dove sono andati i loro sogni e le loro vite? Per scoprirlo una cena intera con una delle autrici che ha segnata una tappa della letteratura italiana e con la giornalista delle pagine cultura-spettacoli della Gazzetta di Parma.

Il 30 marzo alle 18 sarà “Quella metà di noi” a chiudere il mese che Corale Verdi, Sinapsi Group e Libreria Voltapagina vogliono dedicare alle donne, alla loro dimensione emotiva, alla loro tenacia quotidiana, al loro essere perno degli equilibri famigliari. La Cereda porterà il pubblico nella Torino dei nostri giorni. Tra difficoltà e contraddizioni Matilda, una maestra in pensione, per ripagare un debito ricomincia a lavorare prendendosi cura di un anziano. Il suo spostarsi dalla periferia al centro di Torino, la nuova solitudine e le inedite complicità che raccontano nel dettaglio la realtà dei nostri giorni e di una particolare età della vita. Prenotazioni e info 370.3026379 info@voltapaginaparma.it.