I like Parma: 30mila persone hanno visitato i monumenti aperti

Durante la seduta del Consiglio comunale, il consigliere Leonardo Spadi ha espresso soddisfazione per il grande successo avuto dalle Giornate Fai unite a I like Parma con circa 30mila visitatori complessivi. La maggiore affluenza c’è stata all’ex Palazzo della Provincia ora sede City of gastronomy Unesco con 3600 persone seguito con 3500 dell’Orto Botanico. Sul podio con 3000 visitatori anche le Serre del Parco Ducale, mentre in un solo pomeriggio ben 2100 persone sono andate in Pilotta. 840 i parmigiani entrato in municipio, mentre l’Ape Parma museo ha avuto 1300 ingressi a fronte dei 640 di palazzo Bossi Bocchi. Il meno visitato è stato il Cinservatorio con 200 persone, appena sotto i 290 del Musro Cinese. Infine 1100 le persone entrate nella Camera di San Paolo.