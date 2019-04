Gavino Ledda «Dico no ai capitalisti delle pecore: nell'ovile moderno, io sto con Polifemo»

La più antica testimonianza di fabbricazione del formaggio risale ai Sumeri, che già nel 3000 circa avanti Cristo conoscevano la tecnica di coagulazione del latte e sapevano sfruttare le proprietà delle cagliate per la preparazione di formaggi.

La pastorizia è largamente citata anche nell’Odissea, in particolare nel Libro IX a proposito del ciclope Polifemo, che accudisce pecore e capre e trasforma il latte in formaggi.

Parte da lontano Gavino Ledda per raccontare il suo punto di vista in merito alla protesta dei pastori sardi, a lungo al centro della cronaca.

L'autore di «Padre padrone» invita a tornare all'ovile omerico. La sua è una lettura poetica, a tratti naïf, che diventa crociata impetuosa, mossa da un ambientalismo primordiale e da un amore smisurato per la natura. Ci sarà anche una dose di utopia nel suo appello sanguigno, ma l'ottica mixata del pastore che è stato in giovinezza e del fine intellettuale che è diventato, invita a riflettere su un tema che supera di gran lunga i confini della Sardegna e le rivendicazioni dei mesi scorsi.

«Mitologicamente, per come conosco io l'agricità, il latino e la civiltà contemporanea, credo che non vi sia stato un pastore migliore di Polifemo - è la sua premessa -. Nelle sue giornate, la natura governa tutto, lui stesso, pur figlio del dio Poseidone appartiene alla natura. Prendersi cura di pecore e capre ogni giorno e casificare è un idillio per il ciclope, mentre Ulisse si prende gioco di lui, ruba il suo formaggio, fedele solo a Itaca».

A questo punto Ledda crea una parabola ad hoc: «La pecora sta a Polifemo come Ulisse sta al negotium». E poi torna al presente. «Il problema principale è dentro l’ovile. il pastore dovrebbe avere 100, 150 pecore. Invece oggi c’è chi ne ha tremila. Sono i capitalisti della pecora, contagiati dal petrolchimico e diventati pastori alla Rovelli».

Il riferimento è a Ottana e a Porto Torres dove negli anni Sessanta sono state costruite industrie chimiche.

«È l’ovile che ho conosciuto a garantire la qualità del latte sardo: un ettaro di terra ogni cinque pecore, con la rotazione delle coltivazioni e del pascolo. Pastorizia e agricoltura non possono essere disgiunte: senza tanti proclami è questa la filiera biologica che rende le famiglie autosufficienti e rispetta la natura. Non occorre comprare i mangimi canadesi, la terra ci offre tutto. La pecora ai miei tempi aveva un aspetto diverso, figuriamoci ai tempi di Omero; oggi assomiglia sempre più a un maiale; così stanno, avvelenando gli animali e il pianeta».

Nell'ode alla natura «Essere ed essèscere» scritta nel 2016 Ledda rivela l 'amore traboccante di un figlio devoto e riconoscente. In quelle pagine intense, confessa il suo smarrimento terreno e spirituale per non averla ancora conosciuta fino in fondo e lancia un grido di dolore per tutte le azioni e i misfatti dell'uomo contro ogni sua forma.

«Bisogna tornare al passato - è l'invito di Ledda - recuperare i terreni abbandonati, rivalutare le coltivazioni, le piante e gli animali. Io seminavo biade e fave per le mie pecore: un'arte di cui sono fiero che non ha nulla a che vedere con gli industriali della pecora. Bisogna tornare a lavorare come un tempo, sporcandosi le mani, in ballo c'è il futuro e la salute del pianeta». E tornando al «negotium» chiosa: «Nel Vangelo di Giovanni Gesù caccia i venditori dal Tempio perché la casa di Dio non è un mercato». Il messaggio è chiaro: anche la natura è un tempio e bisogna viverla in maniera opposta dalle logiche di mercato mercato.