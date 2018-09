Piacersi è una conquista e i difetti non fanno paura

Ci sono giorni in cui lo specchio è il nostro più acerrimo nemico.

Capita di guardarsi e di vedere solamente difetti. Così, senza rendercene conto, vestiamo i panni del più feroce critico di noi stesse.

Eppure accettarsi – indipendentemente dalla taglia o da qualche ruga di troppo – è la più grande conquista, il punto di partenza per raggiungere una buona dose di serenità. Senza arrivare agli estremi della strega cattiva Grimilde, che dal proprio riflesso pretendeva la conferma di essere «la più bella del reame», tutte noi dovremmo imparare ad essere clementi con il nostro aspetto, valorizzando i nostri punti di forza ed accettando i difetti.

Quante volte ci sarà capitato di ricevere un complimento e di dubitare della sincerità di chi ci stava di fronte, pensando che lo facesse per educazione o magari solo per compiacere?

TUTTO È RELATIVO

«Questo succede perché è più facile essere critici verso sé stessi, enfatizzare i propri difetti, senza riflettere sul fatto che i concetti di pregio e difetto, così come quello di bellezza, sono concetti “relativi” e mai “assoluti”, che dipendono dal punto di vista di chi guarda – sottolinea Valeria Fisichella, psicologa e psicoterapeuta -. Se pensiamo di avere un difetto, tenderemo ad attribuire anche agli altri il nostro stesso punto di vista. Invece, quelli che a noi appaiono come difetti possono essere considerati diversamente dagli altri o addirittura non essere nemmeno notati, perché ciascuno di noi si focalizza ed è colpito in maniera del tutto soggettiva dalle caratteristiche dell’altro».

CONOSCERE LA «NOSTRA» BELLEZZA

In mezzo a tutta questa “relatività“, dunque, il punto fermo siamo noi stesse: «Occorre imparare, prima ancora che a guardare i difetti e a considerare il giudizio degli altri, a riconoscere le nostre qualità e a valorizzarle» aggiunge l’esperta.

DARSI OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI

Ognuno, in fondo, ha la propria unicità e la propria bellezza. «Bisognerebbe cercare di dedicarsi ad attività che sentiamo nostre, adatte a noi, e soprattutto porsi sempre degli obiettivi raggiungibili, avere aspettative realistiche, per non dover scontare la frustrazione di una delusione – aggiunge Elisabetta Carboni, insegnante di educazione fisica ed istruttrice di yoga e pilates -. Ad esempio, se voglio perdere un po’ di peso, pensare di buttar giù dieci chili in un mese è un obiettivo fuori portata, che non potrò mai raggiungere a meno che non voglia farmi del male, e che quindi è destinato a generare in me insoddisfazione».

Discipline come lo yoga, che prevedono anche un approccio meditativo e di ricerca di un benessere non solo fisico, possono essere molto utili. «Sul tappetino siamo solo noi; dovremmo – un passo alla volta – misurarci solo con noi stesse, con semplicità» spiega Carboni.

PRENDERSI CURA DI SÉ

Naturalmente, poi, qualche trucco per sentirsi più belle c’è. E il consiglio è quello di non trascurarsi, soprattutto ora che andiamo incontro alla stagione fredda e la tentazione di babbucce e pigiamoni di flanella è più forte.

«A casa, proviamo con lingerie di seta, uno spruzzo di profumo e, per scaldarci, un caldo e morbido cardigan di lana dai colori tenui – suggerisce Barbara Bellini, consulente d’immagine -. Fuori, è di grande tendenza la donna “celata”, quasi protetta, ma con stile. Gonna sotto il ginocchio e stivale alto, magari con un tocco di animalier, quest’inverno non possono mancare».

Non sarà certo unicamente il look a restituirci sicurezza in noi stesse e nel nostro aspetto, ma prendersi cura di sé, senza esagerare, è di aiuto.

NO AGLI ECCESSI

«Occorre però prestare attenzione ad atteggiamenti estremi, di “finta” sicurezza – riprende la psicologa -, che vanno dal “tanto io sono bella dentro”, che può nascondere, in realtà, rassegnazione, passività e trascuratezza del proprio aspetto come conseguenza del non piacersi, fino all’atteggiamento opposto, ma pur sempre indice di insicurezza e mancata accettazione di sé, che si traduce in un’esagerata attenzione verso il proprio fisico (ricorso alla chirurgia estetica, eccesso di attività fisica, diete ferree)».

Un punto di partenza facile facile per cominciare a essere più belle? Proviamo intanto a sfoderare un bel sorriso. Di solito funziona.