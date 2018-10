Moda etica: quando lo shopping fa bene al pianeta

Eticamente alla moda. Sembra essere questa la vera tendenza da seguire lanciata dal fashion system che, mai come in questo periodo, volge il suo sguardo verso uno stile che tenga conto del pianeta e dei suoi abitanti. Una bellezza da indossare che diventa anche sana e controllata; capi green, vegan, cruelty free sempre più presenti nelle collezioni di moltissimi stilisti i quali, fortunatamente, sembrano aver capito l’importanza di un messaggio di salvaguardia globale.

Tra loro c’è chi, come Stella McCartney, da sempre ha bandito l’utilizzo di pelle di origine animale proponendo invece tessuti tecnologici di grande impatto, frutto di una continua ricerca che nulla toglie allo stile e alla bellezza delle sue collezioni.

ABITI CRUELTY FREE

Ma la corrente etica è arrivata anche in Italia con designer che hanno detto no all’utilizzo di pellicce nelle proprie collezioni. Tra questi portabandiera del belpaese spiccano Elisabetta Franchi, da sempre schierata in prima linea per la tutela degli animali e antesignana dell’etichetta fur free. La designer bolognese nelle sue collezioni ha inoltre bandito anche la piuma d’oca e l’angora. Ma anche altri nomi del Made in Italy si stanno unendo a questa sfida etica. Come Gucci che proprio un anno fa ha dichiarato di non utilizzare più pellicce animali o Giorgio Armani, anche lui solidale a questa campagna di sensibilizzazione. E allora spazio alla pelle che deriva dal grano, fibre tessili naturali e piante come il bambù o l’eucalipto pronte per essere trattate e indossate.

GREEN CARPET AWARD

Proprio per dare sempre più spazio e valore a chi si impegna nella ricerca stilistica di nuovi materiali naturali, da due stagioni durante la fashion week viene organizzato uno degli appuntamenti più importanti del settore: il Green Carpet Award in cui il nostro territorio è più che mai presente e protagonista. Per la seconda volta infatti Fidenza Village è partner di questa importante iniziativa voluta da Camera Nazionale della moda Italiana ed Eco- Age di Livia Firth (moglie del premio Oscar Colin). Un appuntamento che vede la sua conclusione nella spettacolare serata milanese alla Scala dove, di fronte a una platea di stilisti delle grandi maison e di straordinari divi del cinema, una giuria d'eccezione ha premiato le realtà del fashion che si sono distinte per ricerca e innovazione oltre al miglior giovane talento nel settore della moda sostenibile.

Quest’anno tra i 5 finalisti spiccava anche un parmigiano: Davide Grillo. Vincitore del premio è stato Gilberto Calzolari che ha conquistato tutti con la sua creazione. L’abito (qui a fianco) - dall’animo puramente “green”- ha preso vita letteralmente da sacchi di juta provenienti dal Brasile e acquistati sul mercato dei Navigli a Milano utilizzati originariamente come sacchi del caffè e in seguito come barriere per fermare l’allagamento dei canali. Calzolari li ha trasformati in un vero e proprio tessuto di alta moda, montato su un corpino aderente con un drappeggio di gocce che crea una linea tulipano. Il risultato è stato un abito foderato con mussola di cotone naturale e impreziosito da un ricamo di motivi floreali giapponesi in cristalli Swarovski, nell’esclusiva formulazione “Advanced Crystal” conforme ai più rigorosi requisiti di eco-sostenibilità.

ECO-HAUTE COUTURE

Prima di lui a vincere il premio è stato Tiziano Guardini, oggi tra i nomi protagonisti della fashion week. Un anno il suo ricco di soddisfazioni il suo, tra obiettivi raggiunti e progetti realizzati. Tra questi spicca il suo debutto nel calendario moda delle sfilate milanesi dove il designer ha potuto presentare la sua nuova collezione. 14 pezzi che hanno tutto il profumo di una ECO-Haute couture moderna, risultato ultimo di un attento lavoro di ricerca. Ricerca di materiali e lavorazioni innovativi e sostenibili, di immaginari poetici, di codici stilistici non ancora sondati. Alcuni capi prendono forma da leggerissime strisce di seta ahimsa (peace silk), materiale che, a differenza della seta tradizionale, non si ottiene bollendo i bozzoli dei bachi durante la metamorfosi, ma raccogliendo i bozzoli abbandonati dalle crisalidi che hanno completato il loro stato evolutivo.

Abiti ma anche capispalla che prendono vita con un tessuto ottenuto attraverso il recupero di reti da pesca e scarti plastici finiti in mare. Capi belli ed etici perché la moda possa essere davvero di esempio.