Femminicidio, il Senato istituisce una commissione d'inchiesta. Campari: “Troppi casi anche a Parma, ci vuole prevenzione”

“Negli ultimi anni l’elenco delle donne uccise in Italia è diventato troppo lungo. Purtroppo anche a Parma sono avvenuti troppi casi. Bisogna che le istituzioni ad ogni livello si attivino senza esitazioni né ritardi per prevenire questo triste fenomeno”, ha detto il senatore parmigiano Maurizio Campari dopo il voto del Senato che ha istituito la Commissione d'inchiesta monocamerale contro il Femminicidio e ogni forma di violenza di genere.

La Commissione svolgerà attività di indagine sulle cause del femminicidio, oltre che sull'adeguatezza della normativa e dell'azione amministrativa in materia con l’obiettivo di condurre una lotta più efficace e capillare alla violenza sulle donne.

“Una battaglia – dice Campari – su cui è necessario l’impegno trasversale di tutte le forze politiche e di ogni livello istituzionale. Senato e Governo saranno in prima linea”.