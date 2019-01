Donne in gabbia: difendersi dalla morsa della gelosia

Parafrasando un intramontabile successo di Al Bano e Romina, si potrebbe parlare di gelosia canaglia. E non c’è forse espressione migliore per raccontare un sentimento che ancora oggi tiene in ostaggio moltissime coppie, di ogni età.

Nell’immaginario diffuso la gelosia è troppo spesso confusa con l’amore, la si ritiene un impulso quasi naturale, inevitabile, se si è innamorati di una persona, ma non è così. Quasi ci offendiamo se il nostro compagno non manifesta mai nessun moto in quel senso, perché non ci sentiamo al centro dei suoi desideri.

Oggigiorno, poi, la tecnologia finisce per offrirci occasioni in più di controllo sull’altro, per saziare le nostre insicurezze sul rapporto, e la gelosia spesso si scatena prepotente. Se si ha un sospetto, non c’è più bisogno di seguire il partner con tanto di cappellino da baseball ben calzato in testa per passare inosservate, è sufficiente consultare la cronologia di Google Maps dal suo cellulare quando è sotto la doccia, controllare la sua posta dal computer di casa, sbirciare la password del suo profilo Facebook quando è distratto, dare un’occhiata ai messaggini di WhatsApp.

UN SENTIMENTO INFANTILE

Ma in che misura la gelosia può essere tollerata e quando ci si deve rendere conto di stare esagerando? Ce lo spiega Maria Mazzali, psichiatra e psicoanalista.

«La gelosia è un sentimento infantile, che aiuta il bambino a mantenere il controllo sulla capacità di essere accudito dai genitori. È un sentimento legato al possesso, al controllo, che dovrebbe abbandonarci con la maturazione sentimentale. Se persiste va educato - sottolinea l’esperta -. Nella nostra società la gelosia è ancora troppo spesso confusa con l’amore: è un errore. Finché si rimane sul piano del gioco è accettabile, ma quando diventa un sentimento doloroso, un pensiero fisso, addirittura un’ossessione, non va affatto bene».

Cosa deve fare quindi una donna quando si rende conto di essere in preda a un’eccessiva gelosia, o quando, al contrario, è il partner ad esagerare e si arriva a vere e proprie scenate?

LA LIBERTÀ DELL'ALTRO

«Quando la coppia entra in un circolo vizioso, bisogna lavorare sulla comunicazione – riprende Mazzali -, perché l’amore deve essere curato, alimentato. L’amore deve essere in salute. Ricominciamo a chiederci che cosa sia l’amore, ripercorriamo la narrazione positiva dell’incontro, della nostra storia».

La libertà dell’altro è un ingrediente essenziale per la salute del rapporto, spesso è anche una componente del partner che all’inizio della relazione ci ha attratto: coltivarla, mantenendo l’abitudine a dedicare del tempo a sé stessi, senza l’altro, è basilare, e ritrovarsi è un compito quotidiano. Ma, gelosia a parte, quali altre regole possono migliorare la convivenza?

REGOLE DI SANA CONVIVENZA

«Ciascuno di noi ha ereditato differenti stili, abitudini e modelli, e queste diversità, nel rapporto paritetico di oggi, devono essere oggetto di un dialogo, per far sì che non subentri la prepotenza emotiva – ricorda la psichiatra -. Mandar giù dei rospi non va bene, perché prima o poi tutto salta fuori».

Ci sono quattro tipi di comunicazione: accordo, disaccordo, squalifica, disconferma.

«Se rimaniamo nell’accordo-disaccordo si sta in salute e si arriva al compromesso – riprende l’esperta -. La squalifica invece equivale al privare di senso e dignità la posizione dell’altro; nella disconferma non c’è più ascolto. Proviamo a chiederci in quale di questi modelli ci riconosciamo, quando c’è un’incomprensione».

La coppia si basa sul sentimento e ha bisogno di una comunicazione dedicata. «Le cose sono cambiate rispetto a un tempo. Prima del ‘68 c’era il legame religioso e si stava insieme per sempre perché Dio ci aveva uniti; dopo il ‘68 il legame è diventato laico e questo ha comportato la necessità di coltivare il rapporto e il sentimento, perché se non si sta più bene insieme e non si trovano soluzioni, ci si lascia» aggiunge.

COLTIVARE L'EROS

Qualche dritta pratica?

«Dimenticatevi pigiamoni e bigodini in testa: l’amore si basa anche sull’attrazione fisica, che va coltivata, mantenendo vivo il piacere della comunicazione erotica. Abbracciarsi, toccarsi, baciarsi: è importante continuare a farlo, anche quando arrivano i figli e si tende a riversare su di loro tutto l’affetto. Particolare attenzione va prestata agli accordi economici e ciascuno deve occuparsi della propria famiglia di origine, per evitare eccessive intrusioni nella vita di tutti i giorni. Dedicare giorni alla coppia, ma anche giorni a sé stessi e agli amici è irrinunciabile». «Se ci pensiamo bene oggi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti di libertà per vivere un amore felice – conclude Mazzali -, basta evitare di fare sempre benzina al distributore del lamento e mai a quello della gioia».