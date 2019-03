Rolling rezdore: "ginocchiere e paradenti... ma restiamo signorine"

Quando si parla di pattinaggio femminile saltano subito alla mente le immagini delle piroette e degli sfavillanti completini con cui le atlete di pattinaggio artistico a rotelle si esibiscono. A Parma, nei mesi scorsi, è nata una squadra di ragazze che sì pattinano, ma al posto di elaborate acconciature e lustrini hanno ginocchiere, gomitiere e paradenti. Stiamo parlando delle Rolling Rezdore che hanno portato nella nostra città uno sport molto popolare negli Usa, il Roller Derby, in cui contatto fisico, velocità e gioco di squadra sono gli elementi principali.

LA NASCITA DELLA SQUADRA

Tutto parte dal un’idea di Lisa Aimi, in un giorno qualunque dello scorso anno: «Nel 2018 ci sono stati i campionati mondiali di Roller Derby a Manchester e su Sky hanno fatto un servizio. Era uno sport che mi aveva già incuriosita così il giorno dopo ho scritto un post su Facebook a cui alcune mie amiche hanno risposto».

Tramite un tam-tam virtuale su gruppi Facebook di città, provincia e Università, hanno risposto diverse persone e Lisa si è buttata nella creazione del sito (www.rollerderbyparma.blog) e della pagina Facebook (Rolling Rezdôre - Roller Derby Parma).

«Cerchiamo di fare più o meno tutto tra di noi, “in casa” proprio come fanno le brave rezdore - scherza Lisa - Ad oggi siamo in 14 giocatrici più l’allenatore David Orlandini, istruttore di pattinaggio, ma siamo sempre in fase di reclutamento di nuovi giocatori, arbitri, tifosi e sponsor. Anche imparare a pattinare è parte del gioco».

PERCHÈ QUESTO NOME

L’idea di chiamarsi Rolling Rezdore è nata in una sera di luglio, in cui la squadra cercava un nome che avesse un forte legame con il territorio e con i colori gialloblu.

«Più parmigiana della rezdora non si può - puntualizza Lisa -. Abbiamo poi chiesto ad artisti locali di disegnarci un logo e a rappresentato in pieno il Roller Derby e lo spirito parmigiano della nostra squadra è stata Giulia Rigattieri».

SEMPRE IN MOVIMENTO

«Siamo una squadra variegata, dai 16 ai 40 anni e ognuna di noi ha vite e lavori diversi come studentessa, impiegata, ricerca e sviluppo, social media manager e commessa - racconta Lisa -. La più giovane è Cecilia, 16 anni, che frequenta la 4C meccanica dell’Itis, ma rappresenta un’eccezione perché per giocare le partite occorre essere maggiorenni.

Lei per ora partecipa solo agli allenamenti». Ogni lunedì dalle 21 alle 22.45-23, nella palestra del Corpus Domini in via Nicola de Giovanni, le Rezdore indossano i pattini e scendono in campo. «Per giocare una partita di Roller Derby occorre essere almeno in 15-20 persone - prosegue Lisa -. Essendo le riprese (jam) da due minuti ed essendo un gioco piuttosto di contatto, avere almeno 20 persone con cui ruotare è meglio perché ci si stanca di meno e le performance sono migliori».

UN GIOCO DA RAGAZZE

Il Roller Derby è uno sport che permette di conoscere molte persone, anche grazie alle trasferte e alle partite, ma è anche molto inclusivo, come spiega Lisa: «Se vengono qui da noi dei ragazzi a giocare non troveranno la porta chiusa, anzi, possono essere uno sprone per noi per fare meglio e migliorare».

Molti potrebbero dire che non è uno sport da donne, anche se è un’attività principalmente femminile.

«Neanche fare la saldatrice è un lavoro da donne però ci hanno fatto un film, “Flashdance” - risponde sorridendo Lisa -. Alla fine nessuna cosa è “da donne” ma se ti piace lo fai, punto e basta. Nell’immaginario collettivo neanche il calcio sarebbe da donne, ma ci sono fior fiore di squadre femminili che giocano molto meglio delle squadre maschili. Nel Roller Derby abbiamo molte protezioni, dal casco fino ai parastinchi, quindi non abbiamo timore di farci male, e se capita ci rialziamo».