Consegnava la cocaina a domicilio: arrestato 37enne, individuati 13 clienti

Driver della droga arrestato dai carabinieri. Un tunisino di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, spacciava cocaina portandola in sella alla sua bici a domicilio in numerose zone della città. Dopo vari pedinamenti i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Parma hanno individuato 13 clienti e di lì a poco hanno arrestato il pusher, che è stato fermato mentre stava percorrendo, sempre in sella alla bici con cui faceva le consegne, in viale Piacenza.