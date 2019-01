In manette lo spacciatore delle scuole. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, si sono messi sulle tracce di un 25enne nigeriano, già conosciuto per reati legati allo spaccio. In particolare il pusher stazionava davanti all’istituto d’arte Toschi o in via D’Azeglio, nei pressi dell’Università. È proprio in via D’Azeglio, sotto i portici dell’Ospedale vecchio, ieri i militari lo hanno colto in flagrante mentre vendeva a un 24enne studente fuori sede due grammi di cocaina. Il pusher è stato arrestato.