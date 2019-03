Viale Vittoria, doppia segnalazione dei residenti: e altrettanti pusher nei guai

Un furgone "sospetto" era stato segnalato dai residenti, fermo nel controviale tra viale Vittoria e viale dei Mille. I poliziotti sono andati a controllare: dentro il furgone c'era un sacchetto pieno di semi di marijuana. Gli agenti sono andati a perquisire l'abitazione del proprietario, un italiano di 49 anni, che abita in viale dei Mille e un altro sacchetto identico è stato sequestrato.

L'uomo è stato denunciato a piede libero.

Divieto di mettere piede a Parma per tre anni, invece, per un altro pusher nigeriano, da mesi presenza fissa dei viali, segnalato dai residenti. L'uomo, bloccato ieri dai poliziotti mentre cercava di scappare in bicicletta, è risultato "pulito" e regolare in Italia (ha un permesso di soggiorno per motivi umanitari) ma visti i precedenti e la pericolosità gli è stato consegnato un foglio di via obbligatorio.