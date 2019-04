Addosso una decina di dosi di hashish: 47enne residente a Parma in manette a Bologna

Due spacciatori sono stati arrestati ieri nei servizi antidroga dei Carabinieri di Bologna. Un 32enne nato in Algeria è stato controllato mentre usciva da un bed&breakfast lungo i viali, poco lontano da porta San Donato. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento, gli hanno trovato in tasca una dose di cocaina.

Più consistente il quantitativo di droga trovato nella stanza dove alloggiava da qualche giorno: circa tre etti di marijuana, nascosti nell’armadio. L’uomo aveva già alle spalle precedenti e un’espulsione con divieto di rientro in Italia. L’altro 'pusher' arrestato è un 47enne tunisino residente a Parma, controllato in via del Pratello mentre parlava con un giovane. Addosso nascondeva una decina di dosi di hashish.