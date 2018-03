Amazon: in arrivo rincari, in Italia raddoppia il prezzo di Prime

Amazon annuncia rincari in Italia. In una nota il colosso dell’e-commerce fa sapere che il prezzo di Prime - l’abbonamento annuale che dà diritto a spedizioni veloci e gratuite, insieme ad altri servizi come l’accesso ai film e alle serie tv di Prime Video - aumenterà a 36 euro, l'equivalente di 3 euro al mese, rispetto ai 19,99 euro attuali. L'incremento, spiega Amazon, sarà a partire dal 4 aprile 2018 per le nuove iscrizioni, e dal 4 maggio per le persone che sono già iscritte, per le quali il rincaro scatterà al momento del rinnovo.

Contestualmente la compagnia di Jeff Bezos ha annunciato una nuova formula su base mensile, che consente di avere le stesse condizioni dei clienti prime annuali a un costo di 4,99 euro al mese. «Aumentare il prezzo di Prime non è una decisione che prendiamo alla leggera. Siamo orgogliosi di offrire prezzi bassi per tutti i nostri prodotti e servizi», si legge nella nota. «Mentre continuiamo a migliorare il valore di Prime e soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti, i benefici che abbiamo aggiunto a Prime nel corso degli anni sono aumentati e migliorati. Tuttavia, questa è solo la seconda variazione di prezzo negli 8 anni di storia del programma Prime in Italia», dopo l’aumento scattato a giugno 2015.