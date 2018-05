Istat, Pil +1,4% nel trimestre. Ma rispetto al 2008 siamo -5,5%

Nel primo trimestre del 2018 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,4% in termini tendenziali. E’ quanto comunica l’Istat, in base alle stime preliminari. Nel quarto trimestre del 2017 la crescita congiunturale era stata analoga, pari a +0,3%, mentre, segnala l’Istat, «la lieve decelerazione emersa nel periodo più recente determina un contenuto ridimensionamento del tasso di crescita tendenziale» che scende dall’1,6% precedente.

Il Pil italiano è in fase espansiva da 15 trimestri consecutivi e ha recuperato il 4,4% rispetto al terzo trimestre 2014, da quando cioè è iniziata la ripresa ininterrotta. Lo rileva l’Istat specificando però che rispetto al picco del primo trimestre 2008, l’economia italiana ha perso ancora il 5,5%.

L'Europa fa meglio. Nel primo trimestre il Pil della zona euro e della Ue-28 è infatti cresciuto di 0,4% rispetto al trimestre precedente, stima Eurostat. Nel quarto trimestre 2017 però il Pil era salito dello 0,7% nella zona euro e dello 0,6% nella Ue-28. Su base annua, l’aumento è di 2,5% nella zona euro e 2,4% nella Ue-28.

Il tasso di disoccupazione a marzo rimane stabile all’11,0%, continuando a viaggiare sui livelli più bassi da settembre del 2012 ma sopra di 5 punti percentuali rispetto ai valori pre-crisi. Lo rileva l’Istat. Tuttavia la stima delle persone in cerca di occupazione registra su base mensile un aumento dello 0,7% (+19 mila). Nell’arco di un anno, invece, i disoccupati risultano ancora in calo, attestandosi a 2 milioni 865 mila (-4,0%, -118 mila). La crescita dell’occupazione è dovuta interamente alla componente maschile (+81 mila) mentre per le donne, dopo l’aumento dei mesi precedenti, si registra un calo (-19 mila). Lo rileva l’Istat, diffondendo i dati congiunturali.