Domani disagi nei trasporti,stop da Enav a ferrovie

Giornata di possibili disagi nei trasporti domani per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, uno sciopero nazionale e alcuni locali del personale dell’Enav, mentre a livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino.

Per chi viaggia in treno, i disagi iniziano già nella serata di oggi. Dalle 22 alle 6 di domani mattina è in programma lo stop del trasporto ferroviario, proclamato dal Cub trasporti. Mentre dalla mezzanotte alle 6 si fermano i lavoratori dell’Usb lavoro privato. Le Ferrovie dello Stato Italiane hanno già fatto sapere che le Frecce dell’alta velocità saranno regolari e che per gli altri treni nazionali non si prevedono particolari disagi. Italo-Ntv fa sapere sul proprio sito web che non si prevedono impatti per la circolazione dei propri treni. Trenord avverte infine i propri viaggiatori che durante lo sciopero i servizi regionali, suburbani e aeroportuali potranno subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

Per chi viaggia in aereo, sono previsti dalle 13 alle 17 due scioperi nazionali e diversi scioperi locali dei controllori di volo dell’Enav. I due scioperi nazionali sono: uno indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti e Unica; l’altro proclamato da Fit Cisl e Ugl-Ta. Gli stop locali interessano gli scali di Fiumicino, Ciampino, Venezia, Catania, Cagliari, Brindisi, Palermo, Lamezia Terme, Milano, Pescara, Padova. Incrociano le braccia anche il personale navigante di Air Italy e di Blue Panorama.

Infine, sul fronte del trasporto pubblico locale, nella Regione Lazio sono a rischio autobus, tram e metro per lo stop di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato dall’Ugl. Mentre a Torino sono a rischio per l’intera giornata i mezzi della società Gtt per le proteste di 24 ore proclamate da Faisa Cisal, Fast Confsal e Usb.