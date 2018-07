La carta del concordato contro la crisi per la Ferrarini

Il gruppo alimentare Ferrarini di Reggio Emilia avrebbe preparato la richiesta di concordato preventivo "in bianco", procedura che permetterebbe all’azienda di "allentare la presa" dei creditori andando a "congelare" temporaneamente i debiti nella situazione di crisi. Una scelta che toglierebbe dallo scenario futuro anche la vendita del gruppo. Lo riportano Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino. Alla soluzione sul fronte finanziario va aggiunta quella industriale, con la ricerca di un partner, e quella sindacale, vista la tensione sul fronte lavorativo.

La misura del concordato preventivo con riserva, secondo il Carlino, sarebbe già stata depositata in tribunale che, come da prassi, nominerà un commissario giudiziale, mentre l’azienda avrà quattro mesi di tempo per presentare un piano di ristrutturazione. La decisione sarebbe stata comunicata dalla stessa famiglia (presidente in carica è Lisa Ferrarini) ad un gruppo di dipendenti in una riunione lampo.

La fase - sottolinea la Gazzetta - è cruciale per il rilancio: il ramo dei salumi prodotti dalla Ferrarini spa, tramite anche il marchio Vismara, è un realtà da 300 milioni di fatturato, con circa 250 milioni di debiti per allentare i quali la famiglia sta vagliando diverse strategie, che presentano però dei vincoli. E non mancano i pretendenti alla finestra, decisi a prendersi l’azienda. Lisa Ferrarini ha confermato ai sindacati che la crisi è di carattere finanziario, ma la ricerca di un partner riguarderebbe comunque anche il fronte industriale. Un innesto non semplice, che permetta ai Ferrarini di restare al comando del gruppo che contempla anche l’azienda agricola dentro la quale c'è la produzione pregiata di Parmigiano Reggiano e aceto balsamico, che non sarebbero però sul tavolo.