La tv di facebook sbarca anche in Italia

Si allarga da oggi a tutto il mondo, anche all’Italia, Facebook Watch, la tv del social network già lanciata negli Usa un anno fa. Una sfida non solo alla tv tradizionale, ma anche a YouTube, Amazon e Netflix. «Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan», spiega in un post ufficiale Fidji Simo, capo della sezione Video della piattaforma.